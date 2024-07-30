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30 июля 2024, новость

Актриса театра Табакова ответила на слухи о романе с Машковым

Ксения Утехина рассказала, как складываются ее отношения с художественным руководителем
Ксения Утехина
Ксения Утехина

Актриса Московского театра имени Олега Табакова Ксения Утехина прокомментировала слухи о романе со своим художественным руководителем Владимиром Машковым. Об этом она рассказала в интервью Woman Hit.

«Помню, Саша Цыпкин первый скинул статейку из “Антиглянца”, и меня это поразило, но, в общем, было смешно. Владимир Львович тоже смеялся. Мы вообще не давали никакого повода, даже не играли вместе. Я дала ответ, что живу с молодым человеком, что наши фото есть в соцсети. После этого замолчали», — заявила Ксения.

Также 24-летняя артистка рассказала, как складываются их отношения с молодым человеком Андреем.

«Я других не рассматриваю изначально. Андрей и на съемки, и на гастроли со мной ездит, и на спектакли почти каждый день приходит и забирает меня из театра. Мне в этом повезло», — призналась она.

Ксения родилась в Сарове, а в Школу Олега Табакова поступила в 2016 году. Дебют Утехиной на сцене театра состоялся в сентябре 2017 года, когда она сыграла одну из ролей в спектакле Александра Марина «Мадонна с цветком».

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против Машкова.

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