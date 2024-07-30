49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

Американского актера и кинопродюсера Тоби Магуайра сняли топлес во время отдыха в Сент-Тропе, Франция. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели артиста на яхте в черных шортах выше колена и с голым торсом. Также он надел на шею цепочку с кулоном. Компанию звезде фильмов о Человеке-пауке составила неизвестная девушка в бикини и бейсболке с золотистой вышивкой.