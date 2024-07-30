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30 июля 2024, новость

49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

Папарацци сфотографировали актера на отдыхе

Американского актера и кинопродюсера Тоби Магуайра сняли топлес во время отдыха в Сент-Тропе, Франция. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Папарацци запечатлели артиста на яхте в черных шортах выше колена и с голым торсом. Также он надел на шею цепочку с кулоном. Компанию звезде фильмов о Человеке-пауке составила неизвестная девушка в бикини и бейсболке с золотистой вышивкой.

Согласно предположениям, спутницей знаменитости могла оказаться 20-летняя модель Лили Чи, с которой его уже замечали на вечеринке в честь Дня независимости США.

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