43-летняя Джессика Альба в бикини попала в объектив папарацци

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба в откровенном наряде попала в объектив папарацци во время отдыха в Греции. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

43-летняя звезда фильма «Фантастическая четверка» вместе с семьей отправилась на остров Миконос. На полученных кадрах она позировала в воде и на пляже в розовом бикини, которое включало в себя топ с рюшами и завязками на шее и трусы с заниженной талией.

Кроме того, знаменитость надела солнцезащитные очки в коричневой оправе и выбрала в качестве украшений серьги-кольца большого диаметра и браслеты из бус.