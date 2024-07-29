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29 июля 2024, новость

Актриса из «СашиТани» улетела с семьей из России

Анастасия Уколова отдыхает в Турции

Актриса сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова улетела с семьей из России. Актриса рассказала об этом в личном блоге, признавшись, что находится на отдыхе в Турции.

Анастасия Уколова (фото: соцсети)
Анастасия Уколова (фото: соцсети)

«Мы улетели в путешествие на море», — отметила знаменитость, показав подписчикам фото с пляжа.

Артистка впервые стала матерью в сентябре 2022 года, но публично сообщила об этом только через месяц. Уколова объясняла в интервью, что хотела разделить этот период только с самыми близкими людьми. Знаменитость также рассказывала, что у сына два имени — в свидетельстве о рождении он записан как Егор, однако мальчика в семье все называют Гошей.

Звезда была женой оператора Антона Зенковича, но в 2019 году развелась с ним, а в июне 2022 года актриса вновь вышла замуж. Личность избранника она не раскрывает, однако известно, что Анастасия знакома с Юрием со школы — супруг является ее первой любовью. По словам Уколовой, их паре не нужно «общественное признание», поэтому она не делится семейными фото в соцсетях.

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