Актриса из «СашиТани» улетела с семьей из России

Актриса сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова улетела с семьей из России. Актриса рассказала об этом в личном блоге, признавшись, что находится на отдыхе в Турции.

Анастасия Уколова (фото: соцсети)

«Мы улетели в путешествие на море», — отметила знаменитость, показав подписчикам фото с пляжа.

Артистка впервые стала матерью в сентябре 2022 года, но публично сообщила об этом только через месяц. Уколова объясняла в интервью, что хотела разделить этот период только с самыми близкими людьми. Знаменитость также рассказывала, что у сына два имени — в свидетельстве о рождении он записан как Егор, однако мальчика в семье все называют Гошей.