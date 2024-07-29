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29 июля 2024, новость

Названа причина успеха фильма «Собиратель душ» в российском прокате

Хоррор с Николасом Кейджем вышел в лидеры проката по итогам минувших выходных

Успех фильма ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем вызван тем, что в российских кинотеатрах не осуществляется показ «сильных картин с большим потенциалом». Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, в кинотеатрах с весны 2024 года не было больших премьер, поэтому на первый план смог выйти «более-менее заметный фильм», получивший прокатное удостоверение. Эксперт также добавил, что фильмы ужасов никогда не пользовались особой популярностью у россиян.

«Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды; их сборы были на уровне 50-200 млн рублей. Из последних сильных фильмов ужасов, имевших успех в России, могу назвать "Оно" и "Астрал". На фоне больших проектов на этот жанр никто не обращал внимания. Если мы откроем сетку кинотеатров, каждый месяц точно выходит не по одному фильму ужасов, они работают в свою нишу и со своим обычным потенциалом», — заключил Воронков.

29 июля сообщалось, что канадско-американский триллер «Собиратель душ», снятый режиссером Осгудом Перкинсом, стал лидером проката в России и странах СНГ, заработав 121 млн рублей за выходные с 25 по 28 июля. Сюжет картины рассказывает историю агента ФБР Ли Харкера, расследующего серию жестоких преступлений, совершенных таинственным серийным маньяком, известным как Собиратель душ. В фильме снялись такие актеры, как Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Лиза Чандлер и Эрин Бойес.

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