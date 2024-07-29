Названа причина успеха фильма «Собиратель душ» в российском прокате

Успех фильма ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем вызван тем, что в российских кинотеатрах не осуществляется показ «сильных картин с большим потенциалом». Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, в кинотеатрах с весны 2024 года не было больших премьер, поэтому на первый план смог выйти «более-менее заметный фильм», получивший прокатное удостоверение. Эксперт также добавил, что фильмы ужасов никогда не пользовались особой популярностью у россиян.

«Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды; их сборы были на уровне 50-200 млн рублей. Из последних сильных фильмов ужасов, имевших успех в России, могу назвать "Оно" и "Астрал". На фоне больших проектов на этот жанр никто не обращал внимания. Если мы откроем сетку кинотеатров, каждый месяц точно выходит не по одному фильму ужасов, они работают в свою нишу и со своим обычным потенциалом», — заключил Воронков.