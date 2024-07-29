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29 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: величественный вестерн Кевина Костнера в духе старого Голливуда

Приготовьтесь к трехчасовому погружению в увлекательную и драматичную историю покорения Дикого Запада, рассказанную в эпичном вестерне «Горизонты: Часть 1»

Торговец лошадьми Хэйс Эллисон, имеющий за плечами кровавое прошлое и немало тайн, прибывает на Дикий Запад в числе тех, кто мечтает построить новую жизнь в этих еще малоосвоенных местах.

В деревянном городке уже кипит жизнь — именно здесь жизнь сводит Эллисона с очаровательной Мэриголд, молодой вдовой Фрэнсис Китридж и лейтенантом Трентом Гепхардтом.

Рассказывая о непростой жизни своих героев, режиссер Кевин Костнер через их судьбы исследует многогранную, противоречивую, наполненную трагедиями, катаклизмами и потерями историю американской цивилизации. Неторопливое, тщательно проработанное повествование наполнено размышлениями о путях истории и неминуемости перемен.

«Горизонты: Часть 1» — это еще и великолепные актерские работы. 69-летний Костнер в главной роли восхищает своей прекрасной физической формой. Вместе с ним в ленте блистают звезды уходящей эпохи Голливуда — Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон и Майкл Рукер.

Горизонты: Часть 1
2024/США18+драмавестерн
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