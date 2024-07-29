Фильм на вечер: величественный вестерн Кевина Костнера в духе старого Голливуда

Торговец лошадьми Хэйс Эллисон, имеющий за плечами кровавое прошлое и немало тайн, прибывает на Дикий Запад в числе тех, кто мечтает построить новую жизнь в этих еще малоосвоенных местах.

В деревянном городке уже кипит жизнь — именно здесь жизнь сводит Эллисона с очаровательной Мэриголд, молодой вдовой Фрэнсис Китридж и лейтенантом Трентом Гепхардтом.

Рассказывая о непростой жизни своих героев, режиссер Кевин Костнер через их судьбы исследует многогранную, противоречивую, наполненную трагедиями, катаклизмами и потерями историю американской цивилизации. Неторопливое, тщательно проработанное повествование наполнено размышлениями о путях истории и неминуемости перемен.