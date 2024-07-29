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29 июля 2024, новость

43-летнюю Натали Портман на фото папарацци раскритиковали в сети

Актрису заметили во время прогулки по магазинам

Американскую актрису Натали Портман на фото папарацци раскритиковали в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

43-летнюю звезду заметили на шопинге с семилетней дочерью Амалией в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах знаменитость предстала в широких джинсах и белой оверсайз-футболке. В руках она держала вместительную темно-синюю сумку. Кроме того, Портман распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В комментариях под постом фанаты назвали внешний вид актрисы непривлекательным. «Выглядит нездорово», «Неприятная на вид женщина», «Смотрится грубо и непривлекательно», — заявили они.

Ранее Портман заметили на прогулке в мини-платье. 43-летняя звезда «Черного лебедя» предстала перед камерами в черном коротком наряде, оформленном глубоким декольте.

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