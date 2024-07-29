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29 июля 2024, новость

Звезда «Слова пацана» столкнулась с проблемами из-за известности

По словам Алексея Учителя, его дочь, Анна Пересильд, злится на поклонников
Анна Пересильд
Анна Пересильд | Источник: Алексей Молчановский

Алексей Учитель, чья дочь Анна Пересильд сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что актриса столкнулась с проблемами из-за известности. Его слова прозвучали в интервью онлайн-каналу «Осторожно: Собчак».

По словам кинематографиста, поклонники сериала часто просят девушку сфотографироваться с ними. «Аня злится очень, что ее никто не называет по имени. Все говорят: "Айгуль, можно с тобой сфотографироваться?" Она от этого злится и отказывает из-за этого», — отметил Учитель.

Ранее Алексей Учитель рассказал о своих страхах из-за роли дочери в «Слове пацана». По словам 72-летнего режиссера, узнав об участии Анны в проекте, он испытал радость, но переживал из-за нескольких натуралистичных и откровенных сцен.

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