Звезда «Слова пацана» столкнулась с проблемами из-за известности

Алексей Учитель , чья дочь Анна Пересильд сыграла Айгуль в сериале « Слово пацана. Кровь на асфальте », рассказал, что актриса столкнулась с проблемами из-за известности. Его слова прозвучали в интервью онлайн-каналу «Осторожно: Собчак».

По словам кинематографиста, поклонники сериала часто просят девушку сфотографироваться с ними. «Аня злится очень, что ее никто не называет по имени. Все говорят: "Айгуль, можно с тобой сфотографироваться?" Она от этого злится и отказывает из-за этого», — отметил Учитель.