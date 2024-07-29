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29 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: молодой Декстер возвращается в приквеле сериала

В сериале «Декстер: Первородный грех» юный Морган борется со своими инстинктами

На Comic-Con в Сан-Диего был представлен первый тизер сериала «Декстер: Первородный грех», в котором рассказывается предыстория специалиста по брызгам крови Декстера Моргана.

Действие сериала начинается в 1991 году, за пятнадцать лет до событий оригинального сериала «Декстер». Молодой человек, почувствовавший тьму внутри себя, с помощью отца будет справляться с жаждой убийства. Благодаря кодексу, Гарри Декстер научится направлять агрессию на тех, кто этого заслуживает, и постарается не попасться в руки полиции. Одновременно с этим Морган начинает стажироваться в отделе криминалистики города Майами.

Молодого Моргана сыграл Патрик Гибсон, его сестру Дебру в юности — Молли Браун. В роли приемного отца выступает Кристиан Слэйтер. Также на экране появятся Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси.

Майкл С. Холл, исполнивший роль «справедливого» серийного убийцы в сериале «Декстер», выступит в качестве закадрового рассказчика.

Премьера сериала «Декстер: Первородный грех» ожидается в декабре 2024 года.

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