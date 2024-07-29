Трейлер дня: молодой Декстер возвращается в приквеле сериала

Действие сериала начинается в 1991 году, за пятнадцать лет до событий оригинального сериала «Декстер». Молодой человек, почувствовавший тьму внутри себя, с помощью отца будет справляться с жаждой убийства. Благодаря кодексу, Гарри Декстер научится направлять агрессию на тех, кто этого заслуживает, и постарается не попасться в руки полиции. Одновременно с этим Морган начинает стажироваться в отделе криминалистики города Майами.