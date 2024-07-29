Равшана Куркова показала повзрослевших сына и дочь

Равшана Куркова в личном блоге поделилась новыми фотографиями со своими детьми — двухлетним сыном Гаспаром и годовалой дочерью Самирой. Актриса позировала в светло-голубой пижаме в полоску с белыми рюшами на рукавах и карманах. Она сделала нежный макияж и распустила волосы.

<div id="vk_post_-122141110_31573"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31573", -122141110, 31573, 'sLPyXrSUVSxXd3-88-If8MTowt8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самира запечатлена в детском светлом костюме, а Гаспар — в темно-серой футболке. Куркова добавила к публикации смайлики в виде знаков бесконечности и сердечек.

Поклонники оценили семейную фотосессию звезды сериала «А у нас во дворе…».

«Какая красивая семья», «Красотки обе-две + еще один красавчик!», «У красивых людей и дети красивые», «Такие фото теплые, счастья вам», «Равшана! Ну какие вы счастливые и красивые».

Напомним, Равшана Куркова впервые стала мамой в 41 год. В августе 2021 года у нее родился сын Гаспар. Отцом малыша стал бизнесмен Сергей Амарян.