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29 июля 2024, новость

Равшана Куркова показала повзрослевших сына и дочь

Актриса устроила милую детскую фотосессию

Равшана Куркова в личном блоге поделилась новыми фотографиями со своими детьми — двухлетним сыном Гаспаром и годовалой дочерью Самирой. Актриса позировала в светло-голубой пижаме в полоску с белыми рюшами на рукавах и карманах. Она сделала нежный макияж и распустила волосы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самира запечатлена в детском светлом костюме, а Гаспар — в темно-серой футболке. Куркова добавила к публикации смайлики в виде знаков бесконечности и сердечек.

Поклонники оценили семейную фотосессию звезды сериала «А у нас во дворе…».

«Какая красивая семья», «Красотки обе-две + еще один красавчик!», «У красивых людей и дети красивые», «Такие фото теплые, счастья вам», «Равшана! Ну какие вы счастливые и красивые».

Напомним, Равшана Куркова впервые стала мамой в 41 год. В августе 2021 года у нее родился сын Гаспар. Отцом малыша стал бизнесмен Сергей Амарян.

В марте 2023 года актриса сообщила, что второй раз стала мамой — у нее родилась дочь Самира. Имя отца ребенка она не называет.

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