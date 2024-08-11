Чем впечатляет, а чем разочаровывает покоривший прокат «Собиратель душ» с Кейджем

О чем фильм «Собиратель душ»
Американская провинция, если судить по портретам Билла Клинтона — примерно середина 1990-х. Начинающая сотрудница ФБР Ли Харкер демонстрирует паранормальные способности, схожие с ясновидением, после чего ей тут же поручают сложное дело, растянувшееся на десятки лет: маньяк, получивший прозвище Собиратель душ, умудряется убивать целые семьи, вроде как отсутствуя на местах преступлений.
Правда, в каждом доме Собиратель оставляет зашифрованное письмо, дающее понять, что он имеет отношение к случившемуся. Начав разбираться в деле, Харкер понимает, что между ней и убийцей есть какая-то связь.
Зачем смотреть
«Собиратель душ» — четвертый полный метр режиссера и сценариста Осгуда Перкинса, до этого снявшего хорроры «Февраль», «Я прелесть, живущая в доме» и «Гретель и Гензель». Его новая картина впечатляет прежде всего стилем, который кинематографист демонстрировал и на предыдущих проектах, но теперь довел чуть ли не до совершенства. «Собиратель» — хмурое, невероятно неуютное кино, здесь каждый кадр способен заставить зрителя нервничать, даже если на экране ничего не происходит.
Перкинс эффективно использует одноэтажную Америку в качестве вроде бы обыденного, но на деле скрывающего массу мрачных деталей бэкграунда. Десять лет назад подобный прием был использован Дэвидом Робертом Митчеллом при съемках фильма «Оно приходит за тобой», атмосферного хоррора, привлекшего внимание аудитории к актрисе Майке Монро. Именно ее Перкинс назначил на главную роль в «Собирателе душ» — и Монро с ее одновременно отстраненным и напряженным лицом (за полтора часа Ли Харкер улыбается всего пару раз, причем довольно слабо) вновь отлично вписалась в историю о столкновении повседневного с необъяснимым.
Для кого-то из зрителей поводом для просмотра может стать участие в фильме Николаса Кейджа — именно он играет заглавного злодея. Впрочем, поклонников актера стоит предупредить о том, что антагонист появляется в кадре на считанные минуты. Более того, хотя Кейдж делает именно то, что он него ждут (то есть самозабвенно изображает эксцентричного психопата), его лицо искажено гримом, полностью скрывающим оригинальные черты.
Почему можно не смотреть
Первая половина «Собирателя душ» держит аудиторию в напряжении: атмосфера буквально душит (для хоррора это плюс), происходящее на экране генерирует все новые вопросы. Фильм выглядит детективным триллером, совершающим неожиданные детуры на территорию паранормального; мысли о том, как автор собирается свести воедино процедурал и мистику, будоражат воображение.
Но к середине становится понятно, что Перкинс на самом деле не предлагает ничего оригинального, его решения предельно банальны. Ближе к финалу фильм и вовсе вырождается в проходной хоррор о сатанинских куклах.
Хуже того, персонажи «Собирателя» живут будто бы в вакууме. Об отношениях главной героини с матерью, являющихся ключевым элементом истории, нам ничего не сообщают. О том, как Ли прожила последние 20 лет и устроилась на работу в ФБР, информации тоже нет (можно лишь предположить, что бюро с радостью нанимает заторможенных девушек со скелетами в шкафу).
Наконец, о зачем-то заявленном в самом начале ясновидении Харкер на протяжении всей ленты больше ни разу не вспоминают. Перкинс отточил стиль, но так и не научился писать внятные сценарии. В итоге самым пугающим, что можно обнаружить в «Собирателе», оказывается сокрушительная победа формы над содержанием.