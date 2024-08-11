Чем впечатляет, а чем разочаровывает покоривший прокат «Собиратель душ» с Кейджем

Перкинс эффективно использует одноэтажную Америку в качестве вроде бы обыденного, но на деле скрывающего массу мрачных деталей бэкграунда. Десять лет назад подобный прием был использован Дэвидом Робертом Митчеллом при съемках фильма «Оно приходит за тобой», атмосферного хоррора, привлекшего внимание аудитории к актрисе Майке Монро. Именно ее Перкинс назначил на главную роль в «Собирателе душ» — и Монро с ее одновременно отстраненным и напряженным лицом (за полтора часа Ли Харкер улыбается всего пару раз, причем довольно слабо) вновь отлично вписалась в историю о столкновении повседневного с необъяснимым.