Диана Пожарская показала новое фото с трехлетним сыном

Диана Пожарская в личном блоге опубликовала серию новых фотографий, которые были сделаны во время отдыха на морском побережье. На одном из кадров она запечатлена бегущей по берегу с трехлетним сыном Олегом.

<div id="vk_post_-122141110_31572"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31572", -122141110, 31572, 'SLJjXneW6EXbxQAIwbThSN72zdU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке звезда сериала «Отель Элеон» престала в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Публикацию прокомментировал супруг актрисы — Иван Янковский оставил смайлик в виде красного сердечка. Пожарская, в свою очередь, ответила ему таким же смайликом.

Поклонники восхитились серией новых кадров артистки. «Вы нереально красивая», «Так выглядит мечта», «Шикарная», «Такая эстетика», «Какая прекрасная», «Ване — привет», «Красотка, как всегда».