Диана Пожарская показала новое фото с трехлетним сыном

Диана Пожарская в личном блоге опубликовала серию новых фотографий, которые были сделаны во время отдыха на морском побережье. На одном из кадров она запечатлена бегущей по берегу с трехлетним сыном Олегом.
На снимке звезда сериала «Отель Элеон» престала в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Публикацию прокомментировал супруг актрисы — Иван Янковский оставил смайлик в виде красного сердечка. Пожарская, в свою очередь, ответила ему таким же смайликом.
Поклонники восхитились серией новых кадров артистки. «Вы нереально красивая», «Так выглядит мечта», «Шикарная», «Такая эстетика», «Какая прекрасная», «Ване — привет», «Красотка, как всегда».
Напомним, Диана Пожарская и Иван Янковский познакомились на съемках фильма «Чемпион мира». В марте 2021 года актеры подтвердили свои отношения, а спустя несколько месяцев у супругов родился сын, которого назвали Олегом в честь прадеда, советского актера Олега Янковского.