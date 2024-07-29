Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

Звезда фильмов «Маленькие женщины» и «Леди Берд» Сирша Ронан вышла замуж за актера сериала «Война и мир» Джека Лаудена. Церемония прошла в закрытом формате 20 июля, сообщает The Independent.
Известно, что 30-летняя актриса бережет приватность отношений с 34-летним коллегой. На торжественное бракосочетание были приглашены только самые близкие. Молодожены поставили подписи в мэрии Эдинбурга, после чего отпраздновали событие в одном из местных заведений в кругу родственников и друзей.
Сирша Ронан и Джек Лауден познакомились в 2018 году на съемках фильма «Две королевы». В декабре того же года стало известно об их романе.
Отметим, что Ронан была номинирована на премию Американской киноакадемии за роли в фильмах «Искупление», «Бруклин», «Леди Берд» и «Маленькие женщины». Также в ее активе «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в «Леди Берд».