«Дэдпул и Росомаха» показали лучший старт со времен второго «Аватара»

Супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» студии Marvel показал сразу несколько рекордных результатов по итогам первого уикенда в кинопрокате, сообщает Deadline.

Картина показала лучший старт для фильмов с рейтингом R (только для взрослой аудитории) в истории кинематографа, собрала $438,3 млн по всему миру и еще $205 млн — в США. При этом, по данным Variety, производственный бюджет картины составил около $200 млн. По этому критерию фильм превзошел «Джокера» 2019 года ($147 млн). Также это крупнейший старт за рубежом со времен релиза сиквела «Аватара». В 2022 году «Аватар: Путь воды» заработал за дебютные выходные $439 млн, и с тех пор никто к этой цифре не приблизился столь же вплотную, как «Дэдпул и Росомаха».

Кинематографическая вселенная Marvel, насчитывающая 34 фильма, отныне официально стала самой кассовой кинофраншизой всех времен с результатом более $30 млрд. При этом третий «Дэдпул» стал 34-м фильмом студии подряд, который занимает первое место в «домашнем» прокате (то есть в США). Также это лучший старт с начала года в американском прокате и самые высокие сборы с декабря 2021 года, когда вышел фильм «Человек-паук: Нет пути домой» ($260,1 млн). Но в рейтинге кассовых сборов на территории США за всю историю проката боевик занял лишь восьмую строчку.

«Дэдпул и Росомаха» установили также рекорды по сборам в прокате в США в июле (фильм обошел «Короля Льва» с $191,8 млн), показали самые высокие цифры открытия продаж в 2024 году в Германии, Великобритании, Австралии и Японии и на других, более мелких кинорынках. В дополнение ко всему картина Шона Леви стала второй по сборам за первый уик-энд среди третьих частей франшиз после «Мстителей: Финал» 2019 года.

«Дэдпул» — американский комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли, снятый режиссером Тимом Миллером на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпуле. Премьера состоялась в 2016 году, собрав в мировом прокате $783 млн. Блокбастер станет воссоединением Рейнольдса и Хью Джекмана, которые ранее вместе снимались в фильме 2009 года «Люди Икс: Начало. Росомаха». «Дэдпул 2» увидел свет 1 мая 2018 года и заработал в прокате $734,5 млн.

В третьем фильме Дэдпулу предстоит сразиться с противниками в компании Росомахи. Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» состоялась 26 июля. Первоначально блокбастер хотели выпустить 3 мая, но съемки и премьеру пришлось отложить из-за забастовки Американской гильдии киноактеров SAG-AFTRA. Дистрибьютор фильма — Walt Disney Studios, в 2022 году он приостановил прокат своих картин в России.