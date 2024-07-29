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29 июля 2024, новость

Заслуженный артист России резко высказался о Кологривом

Игорь Гордин назвал поведение актера примером «сорванной крыши»
Игорь Гордин
Игорь Гордин | Источник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России Игорь Гордин резко высказался о звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривом. Его слова приводит aif.ru.

По словам Гордина, поведение Кологривого можно назвать ярким примером «сорванной крыши». «Даже тревожно за него, честно говоря. Как сложится судьба?» — отметил он. При этом артист назвал Кологривого талантливым актером и подчеркнул, что тот хорошо исполнил свою роль в «Слове пацана».

Гордин добавил, что в современную эпоху стало легче прославиться в короткие сроки. «Сейчас молодежи достаточно попасть в рейтинговый проект — "Мир! Дружба! Жвачка!", "Слово пацана" или "Трудные подростки", и наутро ты уже звезда. В этом смысле теперь проще. Шансов "выстрелить" больше, другое дело, что путь актерский длинный. Это бег на длинную дистанцию», — пояснил он.

Ранее кинокритик Александр Шпагин объяснил скандальное поведение Кологривого.

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