Заслуженный артист России резко высказался о Кологривом

По словам Гордина, поведение Кологривого можно назвать ярким примером «сорванной крыши». «Даже тревожно за него, честно говоря. Как сложится судьба?» — отметил он. При этом артист назвал Кологривого талантливым актером и подчеркнул, что тот хорошо исполнил свою роль в «Слове пацана».

Гордин добавил, что в современную эпоху стало легче прославиться в короткие сроки. «Сейчас молодежи достаточно попасть в рейтинговый проект — "Мир! Дружба! Жвачка!", "Слово пацана" или "Трудные подростки", и наутро ты уже звезда. В этом смысле теперь проще. Шансов "выстрелить" больше, другое дело, что путь актерский длинный. Это бег на длинную дистанцию», — пояснил он.