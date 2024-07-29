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29 июля 2024, новость

Линдси Лохан впервые за долгое время засняли с мужем

Актриса и ее супруг отправились на свидание в бутик-отель Chateau Marmont

Голливудскую актрису Линдси Лохан впервые за долгое время заметили с мужем Бадером Шаммасом. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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Линдси Лохан и Бадера Шаммаса подловили папарацци 27 июля в Западном Голливуде. Актриса и ее возлюбленный отправились на свидание в бутик-отель Chateau Marmont. На снимках супруги были запечатлены в машине Land Rover Defender. Актриса улыбалась фотографам пока ее муж сидел за рулем.

Прошлым летом Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.

Ранее Линдси Лохан рассказала о жизни с ребенком и разозлила матерей.

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