Муж Юлии Меньшовой рассказал о жизни в тени жены

Игорь Гордин | Источник: Legion-Media.ru

Игорь Гордин признался, что долгие годы жил в тени знаменитой жены, актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой. По словам артиста, сейчас в его профессиональной жизни начался новый этап, и он надеется, что его перестанут воспринимать только как мужа Меньшовой.

«После периода “муж Юлии Меньшовой” начался новый этап моей жизни. Название пока не придумал. Но надеюсь, скоро меня будут называть “папой Андрея Гордина”. Юля тоже была дочкой Владимира Меньшова, а потом стала “Сама Меньшова”», — рассказал Гордин в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Он также вспомнил, что знаменитый тесть пытался помочь ему в карьере, но тогда ничего не получилось.

«Однажды, когда мы с Юлей только поженились, Владимир Валентинович порекомендовал меня в фильм, который снимался на его студии “Жанр”. Но пробы я не прошел. И больше попыток не было», — признался актер.