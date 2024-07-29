Муж Юлии Меньшовой рассказал о жизни в тени жены

Игорь Гордин признался, что долгие годы жил в тени знаменитой жены, актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой. По словам артиста, сейчас в его профессиональной жизни начался новый этап, и он надеется, что его перестанут воспринимать только как мужа Меньшовой.
«После периода “муж Юлии Меньшовой” начался новый этап моей жизни. Название пока не придумал. Но надеюсь, скоро меня будут называть “папой Андрея Гордина”. Юля тоже была дочкой Владимира Меньшова, а потом стала “Сама Меньшова”», — рассказал Гордин в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Он также вспомнил, что знаменитый тесть пытался помочь ему в карьере, но тогда ничего не получилось.
«Однажды, когда мы с Юлей только поженились, Владимир Валентинович порекомендовал меня в фильм, который снимался на его студии “Жанр”. Но пробы я не прошел. И больше попыток не было», — признался актер.
Успех к Гордину пришел в более зрелом возрасте, но он из-за этого не переживает. По словам артиста, благодаря такому долгому пути он избежал звездной болезни.
Напомним, Игорь Гордин знаком зрителям по таким проектам, как «Склифосовский», «Содержанки», «Балет», «Великая. Золотой век», «Императрицы», «Золотое дно» и другим.