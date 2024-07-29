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29 июля 2024, новость

Еву Лонгорию осудили за откровенное бикини на отдыхе с сыном

Звезда «Отчаянных домохозяек» попала в объективы папарацци на пляже в Марбелье

Голливудскую актрису Еву Лонгорию заметили на пляже с сыном Сантьяго. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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49-летняя Ева Лонгория с ребенком попала в объективы папарацци 27 июля в Марбелье. Актриса была запечатлена в крошечном оранжевом бикини на желтых бретелях и солнцезащитных очках. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа. Она следила за сыном, который купался в море.

Читатели Daily Mail обратили внимание на купальник Лонгории. По мнению некоторых, актриса выбрала слишком откровенное бикини для времяпрепровождения с ребенком.

«Я не ханжа, но какой бы хорошей ни была ваша фигура, такие вещи не подходят для пляжа с детьми и семьями», «Это бикини отвратительно», «Если она хочет носить что-то на несколько размеров меньше, пусть оставит это для своего мужа, не нужно одеваться так перед своими детьми», — писали в комментариях.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму.

Ранее 49-летняя Ева Лонгория в бикини вновь попала в объективы папарацци.

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