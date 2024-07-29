Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци на фоне слухов о разводе

Фотографы подловили звезду, когда она гуляла с детьми в Хэмптоне. Певица не сдержалась и начала кричать на папарацци. Поп-исполнительница потребовала, чтобы они отошли от нее и ее детей. Когда фотографы продолжили снимать, знаменитость рассердилась сильнее и еще несколько раз повторила свою просьбу.