Сакраменто
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 июля 2024, новость

Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци на фоне слухов о разводе

Звезда накричала на фотографов, подловивших ее во время прогулки с детьми
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци на фоне слухов о разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание Free Press Journal.

Фотографы подловили звезду, когда она гуляла с детьми в Хэмптоне. Певица не сдержалась и начала кричать на папарацци. Поп-исполнительница потребовала, чтобы они отошли от нее и ее детей. Когда фотографы продолжили снимать, знаменитость рассердилась сильнее и еще несколько раз повторила свою просьбу.

«Уходите, уходите», — кричала певица.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек купил особняк за $20,5 млн на фоне слухов о разводе и планирует устроить большую вечеринку в честь развода.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Бен Аффлек
Бен Аффлек
Ben Affleck
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез
Jennifer Lopez
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер-трейлер
Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех»
Декстер: Первородный грех
Тизер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Трейлер
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь