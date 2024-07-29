Певица Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци на фоне слухов о разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание Free Press Journal.
Фотографы подловили звезду, когда она гуляла с детьми в Хэмптоне. Певица не сдержалась и начала кричать на папарацци. Поп-исполнительница потребовала, чтобы они отошли от нее и ее детей. Когда фотографы продолжили снимать, знаменитость рассердилась сильнее и еще несколько раз повторила свою просьбу.
«Уходите, уходите», — кричала певица.
В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях.
Ранее сообщалось, что Бен Аффлек купил особняк за $20,5 млн на фоне слухов о разводе и планирует устроить большую вечеринку в честь развода.