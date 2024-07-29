Звезда «Холопа» выложила фото в бикини

Александра Бортич, фото: соцсети

Звезда «Холопа» и актриса Александра Бортич снялась в купальнике на отдыхе. Она опубликовала фото в соцсети.

29-летняя Бортич была запечатлена в черном лифе от бикини. Актриса собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от косметики. Звезда «Холопа» позировала стоя на пляже.

В мае 2023 года актриса объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда Бортич перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем.