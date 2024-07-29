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29 июля 2024, новость

Звезда «Холопа» выложила фото в бикини

Актриса Александра Бортич поделилась фотографией в купальнике
Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Звезда «Холопа» и актриса Александра Бортич снялась в купальнике на отдыхе. Она опубликовала фото в соцсети.

29-летняя Бортич была запечатлена в черном лифе от бикини. Актриса собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от косметики. Звезда «Холопа» позировала стоя на пляже.

В мае 2023 года актриса объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда Бортич перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем.

По словам артистки, они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни ребенка с подписчиками в соцсетях. 

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