Звезда «Склифосовского» впервые рассказала о втором браке

Мария Куликова

Мария Куликова решила рассказать о своем втором браке, который она заключила в прошлом году. Актриса скрывает своего мужа, но сообщила, как прошла ее свадьба. По словам звезды сериала «Склифосовский», на росписи был только ее сын Ваня от первого брака.

«Мы в МФЦ расписались, и все. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было», — рассказала актриса в интервью журналу «Караван историй».

Куликова отметила, что свадьба состоялась 4 мая 2023 года, и они с возлюбленным решили сделать подарок его матери, у которой день рождения был 4 апреля. По словам артистки, родители ее супруга очень хотели, чтобы они стали мужем и женой.

После росписи пара поехала отмечать событие в ресторан вместе с родными. Куликова добавила, что их свадьба стала спонтанной и не была для них особенно важной.

«Вообще, по моим ощущениям, можно жениться, можно не жениться — не надо этому придавать такое значение. Мы вместе 10 лет, и при этом наша свадьба — баловство, хулиганство и спонтанное решение», — призналась звезда сериала «Две судьбы».

Она заключила, что ее жизнь после свадьбы никак не изменилась. По слухам, мужем актрисы стал ее коллега Виталий Кудрявцев. Однако звезды не комментируют эти домыслы.