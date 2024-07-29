Звезда «Склифосовского» впервые рассказала о втором браке

Мария Куликова решила рассказать о своем втором браке, который она заключила в прошлом году. Актриса скрывает своего мужа, но сообщила, как прошла ее свадьба. По словам звезды сериала «Склифосовский», на росписи был только ее сын Ваня от первого брака.
«Мы в МФЦ расписались, и все. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было», — рассказала актриса в интервью журналу «Караван историй».
Куликова отметила, что свадьба состоялась 4 мая 2023 года, и они с возлюбленным решили сделать подарок его матери, у которой день рождения был 4 апреля. По словам артистки, родители ее супруга очень хотели, чтобы они стали мужем и женой.
После росписи пара поехала отмечать событие в ресторан вместе с родными. Куликова добавила, что их свадьба стала спонтанной и не была для них особенно важной.
«Вообще, по моим ощущениям, можно жениться, можно не жениться — не надо этому придавать такое значение. Мы вместе 10 лет, и при этом наша свадьба — баловство, хулиганство и спонтанное решение», — призналась звезда сериала «Две судьбы».
Она заключила, что ее жизнь после свадьбы никак не изменилась. По слухам, мужем актрисы стал ее коллега Виталий Кудрявцев. Однако звезды не комментируют эти домыслы.
Ранее Мария Куликова была замужем за актером Денисом Матросовым, от которого в 2011 году родила сына Ивана.