В сети раскритиковали Дженнифер Энистон на съемочной площадке

Голливудская актриса Дженнифер Энистон была замечена в Нью-Йорке. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

55-летнюю Энистон подловили папарацци 27 июля на съемочной площадке четвертого сезона «Утреннего шоу». Актриса появилась на публике в белой блузке с короткими рукавами, бежевых льняных брюках-клеш с завышенной талией и молочных туфлях. Знаменитость добавила к наряду коричневую сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Она была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Читатели Daily Mail раскритиковали внешность Дженнифер Энистон.