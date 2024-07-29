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29 июля 2024, новость

В сети раскритиковали Дженнифер Энистон на съемочной площадке

Актриса приступила к съемкам четвертого сезона «Утреннего шоу»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон была замечена в Нью-Йорке. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

55-летнюю Энистон подловили папарацци 27 июля на съемочной площадке четвертого сезона «Утреннего шоу». Актриса появилась на публике в белой блузке с короткими рукавами, бежевых льняных брюках-клеш с завышенной талией и молочных туфлях. Знаменитость добавила к наряду коричневую сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Она была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Читатели Daily Mail раскритиковали внешность Дженнифер Энистон.

«Ее лицо изуродовано. Она выглядит очень плохо в последнее время», «Она сделала что-то, что испортило ее лицо», «У нее сейчас такое мужественное лицо», «Ее лицо становится неузнаваемым», «Что-то не так с ее лицом!», «Она становится похожа на восковую фигуру», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Энистон и Риз Уизерспун раскритиковали за фото без макияжа.

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