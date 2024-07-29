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29 июля 2024, новость

Асмус вспомнила о неадекватном коллеге из театра Ермоловой

Актриса призналась, что ее фотография подверглась вандализму
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Кристина Асмус в одном из последних интервью вспомнила о неадекватном коллеге из театра Ермоловой, который изуродовал ее фотографию.

Как рассказала актриса, их труппа приняла участие в фотосессии для фотовыставки. Позже снимки отдали театру, и Асмус вместе с коллегами — Стасей Милославской и Дарьей Мельниковой — оставила кадры напротив гримерки. Спустя время звезда сериала «Сансара» заметила, что на ее снимке выколоты глаза.

«Прихожу через неделю-полторы, а у меня рот проколот. Через пару недель были щеки исколоты. Потом еще через месяц у меня в животе дырка. И вот, в общем, постепенно мою фотографию уничтожали, истыкали. У меня есть вся эта история в фотографиях от и до. Я ходила к Олегу Евгеньевичу Меньшикову. Мне предлагали забрать эту фотографию домой, куда-то ликвидировать ее или забрать в гримерку», — рассказала актриса в шоу «Георгий за кадром».

Она отказалась ее убирать и решила следить за тем, как неизвестный уничтожает ее фотографию и тем самым показывает свое отношение к ней. По словам Асмус, это длилось на протяжении нескольких месяцев. Меньшиков предлагал ей найти злоумышленника с помощью скрытой камеры, но актриса отказалась.

«Я сказала: “Не надо, зачем мне это?” И такие нетронутые, чистые, красивые фотографии моих подружек Стаси Милославской, Даши Мельниковой. И такая изуродованная моя! Мне было весело. Ну, правда. Приходила и думала: “Ну, что в этот раз? Рука? Лоб? Что там еще?”», — вспомнила Асмус.

Ранее Кристина Асмус рассказала, почему сорвала съемки у известного режиссера.

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