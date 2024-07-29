Леди Гага подтвердила слухи о помолвке с Майклом Полански

Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Певица Леди Гага подтвердила слухи о помолвке с предпринимателем Майклом Полански. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сети появилось видео, на котором Леди Гага разговаривала с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем на соревнованиях по плаванию. Певица познакомила политика с Майклом Полански, представив возлюбленного как своего жениха.

В апреле Леди Гага спровоцировала слухи о помолвке. Певицу подловили папарацци во время прогулки. Журналисты заметили на безымянном пальце поп-исполнительницы кольцо с бриллиантом. Тогда знаменитость не стала комментировать сплетни.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Леди Гага старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

В июне появились слухи о том, что Леди Гага ждет ребенка. Причиной разговоров стали фотографии папарацци, где певица была запечатлена в облегающем платье на свадьбе своей сестры. Журналисты заметили у поп-исполнительницы «округлившийся живот». Однако вскоре артистка опровергла сплетни, процитировав строчку из песни Тейлор Свифт: «Просто отчаянно рыдаю в спортзале».