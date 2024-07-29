66-летняя Шэрон Стоун без макияжа снялась в откровенном образе

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31556"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31556", -122141110, 31556, '01qQQvz2r0Y6yKkKoxzNnue4A3A'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

66-летняя звезда «Основного инстинкта» поделилась снимком, на котором она запечатлена сидящей в бежевом кресле. При этом она держит в одной руке чашку, закинув ногу на ногу. На размещенном кадре видно, что знаменитость позирует перед камерой в бюстгальтере, оформленном анималистичным принтом, белых брюках с вырезами и кедах.

Кроме того, можно заметить, что на лице Стоун отсутствует макияж, а волосы уложены в аккуратную прическу. Также она дополнила свой образ очками с прозрачными линзами и ожерельем из белых бусин.