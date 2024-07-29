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29 июля 2024, новость

Жена Александра Петрова снялась с актером на яхте в Турции

Виктория Антонова показала фото семейного отдыха с мужем

Жена Александра Петрова, Виктория Антонова, опубликовала в соцсети фотографии, сделанные во время отдыха в Турции.

Виктория Антонова и Александр Петров (фото: соцсети)
Виктория Антонова и Александр Петров (фото: соцсети)

На одном из снимков 35-летний Александр Петров и 23-летняя Виктория Антонова были запечатлены на яхте. Актер позировал в черных плавательных шортах, а его жена была одета в зеленый слитный купальник, белую рубашку и соломенную шляпу.

В сентябре прошлого года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

В феврале Александр Петров и его жена Виктория Антонова посетили премьеру финальной части фильма «Лед 3», которая состоялась в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На мероприятии актер поцеловал возлюбленную перед фотографами.

Ранее Александра Петрова восхитил чувственный образ его жены.

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