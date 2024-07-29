«Русская девушка» Джонни Деппа снялась в крошечном бикини

Возлюбленная актера Джонни Деппа показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Модель Юлия Власова опубликовала фото в соцсети.
Девушка Джонни Деппа была запечатлена в зеленом бикини, которое дополнила оранжевой панамой и солнцезащитными очками. Юлия Власова также надела украшения: массивные золотые браслеты и цепочку на талию.
Несколько недель назад Джонни Деппа заметили с моделью Юлией в Лондоне. Их сфотографировали во время вылета с вертолетной площадки. Известно, что девушка из России, сейчас работает в Европе. У нее есть собственный салон красоты в Праге.
Позже возлюбленная Джонни Деппа выложила пост об отношениях и попросила не беспокоить ее.
«Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — написала модель.
18 июля Юлия Власова впервые рассказала про роман с Деппом. Модель заявила, что их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Она призналась, что считает актера весьма «интересным, загадочным и непредсказуемым».