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29 июля 2024, новость

«Русская девушка» Джонни Деппа снялась в крошечном бикини

Возлюбленная голливудской звезды, модель Юлия Власова выложила фото в купальнике

Возлюбленная актера Джонни Деппа показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Модель Юлия Власова опубликовала фото в соцсети.

Юлия Власова (фото: соцсети)
Юлия Власова (фото: соцсети)

Девушка Джонни Деппа была запечатлена в зеленом бикини, которое дополнила оранжевой панамой и солнцезащитными очками. Юлия Власова также надела украшения: массивные золотые браслеты и цепочку на талию.

Несколько недель назад Джонни Деппа заметили с моделью Юлией в Лондоне. Их сфотографировали во время вылета с вертолетной площадки. Известно, что девушка из России, сейчас работает в Европе. У нее есть собственный салон красоты в Праге.

Позже возлюбленная Джонни Деппа выложила пост об отношениях и попросила не беспокоить ее.

«Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — написала модель.

18 июля Юлия Власова впервые рассказала про роман с Деппом. Модель заявила, что их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Она призналась, что считает актера весьма «интересным, загадочным и непредсказуемым».

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