Интриг и зрелищ: зачем смотреть сериал «Обреченные на славу»

О чем сериал «Обреченные на славу»

Рим I века нашей эры напоминает кипящий котел. В подворотнях, заполненных нищими, головорезами и куртизанками, цветет насилие и разврат. Человеческая жизнь стоит копейки. Коррумпированные патриции плетут заговоры против императора, а голодающие простолюдины близки к бунту.

В центре этой вакханалии плетет хитроумные махинации владелец букмекерской таверны Тенакс (Иван Реон). Выросший в нищете, он поднялся на фоне бешеной популярности гонок на колесницах и гладиаторских боев. То, что римляне всех сословий подсели на жестокие адреналиновые зрелища, ему только на руку.

В это же время заслуженный, но уже дряхлый император Веспасиан (Энтони Хопкинс) устремил свой взгляд в сторону Стикса. Совсем скоро решится, кто из двух его сыновей взойдет на трон: прямолинейный завоеватель Тит Флавий или коварный, с безуминкой в глазах политикан Домициан.

Зачем смотреть

За величественным по задумке пеплумом «Обреченные на славу» стоят большие деньги (бюджет сериала 140 млн долларов) и известные авторы. Роланд Эммерих, мастер эффектных фильмов-катастроф («Послезавтра», «День независимости»), дебютировал в качестве режиссера сериала и снял пять эпизодов из десяти. Оставшуюся часть взял на себя немецкий постановщик Марко Кройцпайнтнер. В основе проекта лежит одноименный литературный бестселлер Дэниэла Мэнникса, который превратил в сценарий оскаровский номинант Роберт Родат («Спасти рядового Райана»).

Сериал получился захватывающим — древние римляне сделали все, чтобы о них снимали кино. Они устраивали заговоры, убивали, обманывали, соперничали, в общем, старательно подготавливали почву для будущих кинематографистов. Римская империя в «Обреченных на славу» предстает кровавой, развратной, жестокой, и скучать в ней точно не придется. Тем более, что сериал отличает необыкновенная густота персонажей и параллельных сюжетов. Вот лишь несколько тесно сплетенных линий: интриги на фоне умирающего императора, соперничество между фракциями элиты, история угнанного в рабство африканского охотника за львами, судьба лучшего в городе колесничего…

Кадр из сериала «Обреченные на славу»

Но интереснее всего смотрятся приключения хитроумного афериста, амбициозного букмекера Тенакса. Герой Ивана Реона (от его Рамси Болтона из «Игры престолов» еще идут мурашки по коже) — что-то вроде криминального авторитета по-древнеримски. Но вышедший из грязи в князи аморальный тип со временем становится умнее, трагичнее и превращается в гораздо более сложного героя. Особенное внимание притягивает к себе и нубийская торговка-полиглотка Кала (Сара Мартинш), пытающаяся спасти детей, захваченных в рабство римскими легионерами. А уж когда Тенакс и Кала сходятся на экране вместе, от их жаркого союза, хоть и основанного на договоренностях, начинают лететь искры.

Сериал про состязания в Древнем Риме не зря вышел перед Олимпийскими играми — создатели осознанно делают акцент на спорт. Если римляне не делают ставки, они сидят на трибунах. Если их нет среди зрителей, значит, они на арене. Примечательно, что главный вид состязаний в «Обреченных на славу» — не гладиаторские бои, с которыми чаще всего ассоциируется этот исторический период, а гонки на колесницах. Скачки, снятые в традициях классического «Бен-Гура», захватывают дух и заставляют кровь быстрее бежать по жилам.

Кадр из сериала «Обреченные на славу»

Кажется, с этой целью сериал и снимали. Не для того, чтобы решать сложные моральные дилеммы, а чтобы наслаждаться острыми ощущениями. По сути, «Обреченные на славу» выполняют ровно ту же функцию, что и гладиаторские бои для римлян: предлагают не слишком утонченное, но масштабное и эффектное зрелище. А закрученный в тугую пружину сюжет, колоритные персонажи и — внезапно — крокодилы, которые заплывают в Колизей ближе к финалу, только подогревают увлеченность просмотром.

Почему можно не смотреть

Сериал легко затягивает зрителей в свою вселенную. Быстро вспоминаешь, что такое Палатин, кого поработил Тит Флавий и где проходит Аппиева дорога. Но в «Обреченных на славу» не стоит искать энциклопедической точности, а настоящих специалистов по Древнему Риму некоторые трактовки персонажей могут просто ошарашить. Сериал — не экранизация Википедии и уж тем более не урок истории, а вымышленная кинематографическая вселенная. Так что все «исторические факты» лучше проверять.