Безруков снимется в фильме «Искупление» Еронина

Сергей Безруков | Источник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Губернского театра народный артист РФ Сергей Безруков сообщил ТАСС, что в августе планирует принять участие в съемках фильма «Искупление» Константина Еронина.

«Есть проект у новгородского режиссера Константина Еронина. Проект называется “Искупление”. Там у меня главная роль. И просто очень интересный сценарий, очень интересная работа, авторская, поскольку Костя — такой авторский режиссер. У него есть свой почерк, свое видение. Такой арт-хаус», — рассказал актер. По его словам, съемки будут проходить в августе на новгородской земле.

Что касается других кинопроектов, Безруков надеется, что в 2025 году будут продолжены съемки сериала «Бизон: Дело манекенщицы».

«Ждем продолжения “Бизона”. Пишется продолжение. Я надеюсь, что в следующем году мы приступим к съемкам», — отметил артист. Он также добавил, что в 2024 году выйдет сериал «Плевако» с его участием.