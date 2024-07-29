Новый фильм с Николасом Кейджем вышел в лидеры кинопроката

Кадр из фильма «Собиратель душ»

Канадско-американский триллер «Собиратель душ», снятый режиссером Осгудом Перкинсом, стал лидером проката в России и странах СНГ, заработав 121 миллион рублей за выходные с 25 по 28 июля. Данные представлены порталом kinobusiness.com без учета фильма «Дэдпул и Росомаха», который недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.

Третью строчку занимает семейная комедия Василия Свиридова «Не одна дома», собравшая 21,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Фильм рассказывает о пятилетней Маше Хаметовой, которая осталась дома одна во время командировки родителей. За ней присматривает мошенница-няня, и девочке предстоит разоблачить ее с помощью современных гаджетов и нейросети.