Елизавета Боярская публично обратилась к Максиму Матвееву

28 июля в семье известных актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева двойной праздник — день рождения Матвеева и очередная годовщина свадьбы именитых супругов. Артисту исполнилось 42 года и 14 лет его браку с Боярской.
Актриса в микроблоге поздравила с двумя событиями своего мужа, признавшись ему в любви.
«За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днем рождения и с годовщиной, мой любимый», — написала знаменитость в соцсети.
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились 28 июля 2010 года. У пары подрастают два сына — Андрей и Гриша. Старшему наследнику пары двенадцать лет, младшему — шесть.