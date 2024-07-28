Елизавета Боярская публично обратилась к Максиму Матвееву

Елизавета Боярская и Максим Матвеев | Источник: Legion-Media.ru

28 июля в семье известных актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева двойной праздник — день рождения Матвеева и очередная годовщина свадьбы именитых супругов. Артисту исполнилось 42 года и 14 лет его браку с Боярской.

Актриса в микроблоге поздравила с двумя событиями своего мужа, признавшись ему в любви.

«За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днем рождения и с годовщиной, мой любимый», — написала знаменитость в соцсети.