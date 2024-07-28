Игорь Гордин поделился, почему не снимался у своего тестя Владимира Меньшова

Игорь Гордин

Актер Игорь Гордин (служит в МТЮЗе, играет на сцене МХТ им. Чехова, Театра Наций и в «Современнике», активно снимается в кино, лауреат премий Станиславского, «Чайка», «Золотая маска») дал большое интервью новостному порталу aif.ru, в котором признался, что его тесть — оскароносный режиссер Владимир Меньшов лишь однажды порекомендовал его в фильм, который снимался на студии Меньшова «Жанр».

«Пробы я тогда не прошел, — рассказал aif.ru Игорь Гордин. — И больше попыток не было. Владимир Валентинович ведь 20 лет как режиссер почти не работал. “Зависть богов” — его последняя завершенная работа. Так что я сам как-то искал пути выживания в профессии, крутился».