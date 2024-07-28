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28 июля 2024, новость

Роберт Дауни-мл. станет злодеем в новых «Мстителях»

К выходу планируются сразу два новых фильма о «Мстителях»

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-мл. вернется в киновселенную Marvel в роли злодея. Об этом пишет Variety.

Артист появится в роли Доктора Дума в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Режиссерами картин выступят братья Энтони и Джо Руссо. Сценарием займется Стивен МакФили, который уже работал над фильмами киновселенной.

Премьера новых «Мстителей» ожидается в мае 2026 года и мае 2027 года соответственно.

Ранее Роберт Дауни-мл. заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка.

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Стивен МакФили
Stephen McFeely
Энтони Руссо
Энтони Руссо
Anthony Russo
Джо Руссо
Джо Руссо
Joe Russo
Роберт Дауни-мл.
Robert Downey Jr.
Мстители
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