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28 июля 2024, новость

На Украине выступили против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском фестивале

Предложение поступило от МИД Украины
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

МИД Украины выступил против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

«Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — заявили в МИД Украины.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал прокуратуру проверить актрису из-за ее критики специальной военной операции на Украине.

«В апреле 2022 года Чулпан Хаматова выступила в Риге у памятника Свободы на митинге “Русский голос против войны”, целью которого было заявлено “осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет”», — говорится в обращении Бородина.

Перед этим Чулман Хаматову уволили из Нового Рижского театра.

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