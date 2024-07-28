Кристина Асмус сорвала съемки фильма у известного режиссера

Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что сорвала съемки фильма у известного режиссера и ушла из проекта. Об инциденте она рассказала в шоу Георгия Кардавы «Георгий за кадром».

«Большой режиссер позволял себе переходить на личность. Ему казалось, что в унижении актриса лучше работает», — поделилась она.

Асмус уверяет, что на съемочной площадке происходили дикие вещи. Самого режиссера она обвинила в неуверенности в себе.

«Это было отвратительно, недостойно. Он в два раза старше меня, позволял себе невероятно кошмарные вещи», — добавила Асмус.