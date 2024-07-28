Валентина Талызина ответила на слухи о своем диагнозе

Валентина Талызина | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Валентина Талызина ответила на слухи о своем недавнем диагнозе. Ее цитирует News.ru.

По словам Талызиной, у нее нет новых диагнозов, и она чувствует себя нормально.

«Да никакой у меня тахикардии нет, что они врут по поводу меня? Ничего у меня нет, слава богу. Как было, так и есть», — подчеркнула актриса.