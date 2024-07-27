60-летний Брэд Питт посетил «Формулу-1» и восхитил фанатов моложавой внешностью

60-летний артист предстал перед публикой в белых брюках и черной куртке, надетой на белую водолазку. На нем были солнцезащитные очки с коричневыми линзами и массивное золотое кольцо.

«Он всегда был красивым и остается таким до сих пор», «Да, он действительно привлекательный», «Стареет, как хорошее вино», «Какая у него прекрасная фигура. Великолепно», «Он красавчик — и точка», «Самый красивый 60-летний мужчина на планете. Он становится все лучше и лучше», — высказывались они.