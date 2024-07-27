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27 июля 2024, новость

Рената Литвинова опубликовала новые фото дочери в день рождения

Ульяне Добровской исполнилось 23 года

Актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила единственную дочь Ульяну Добровскую с днем рождения. 57-летняя артистка опубликовала в своем телеграм-канале новые фотографии именинницы.

«Уля», — коротко подписала пост актриса. Также она опубликовала несколько фото именинницы в сторис своего блога.

«Люблю. Уля! С днем рождения», — обратилась звезда к дочери.

Ульяна — единственный ребенок Ренаты Литвиновой. Девочка родилась в союзе актрисы с бизнесменом Леонидом Добровским в 2001 году. Это был ее второй брак.

Несколько лет Добровская живет в Бельгии, где учится на дизайнера. В июле 2021 года девушка представила свою дебютную коллекцию, вдохновленную историей и архитектурой Московского метрополитена. А в июне этого года девушка презентовала авторские работы в рамках выпускного показа.

Одной из моделей выступила ее звездная мама. 57-летняя артистка продемонстрировала черное пальто до колена с поясом на талии. При этом один его край был заправлен в белые трусы с высокой посадкой, надетые поверх прозрачных колготок. Вторым образом стал серебристый топ с оголенными плечами и серая юбка, переходящая в колготки.

Рената Литвинова переехала в Париж в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине. За рубежом она продолжает активно заниматься искусством.

Так, актриса представила свой спектакль «Кактус» и неоднократно была моделью на показах Balenciaga. В сентябре 2023 года знаменитость появилась на обложке журнала L'Officiel Monaco с заголовком La Revanche de la haute couture — «Реванш высокой моды».

Ранее звезда фильмов «Последняя сказка Риты» и «Мне не больно» продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала в блоге фотографии, сделанные на пляже в Майами за несколько часов до сольного концерта певицы Земфиры (Земфира Рамазанова признана Минюстом иностранным агентом).

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