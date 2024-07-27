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27 июля 2024, новость

49-летняя «Ангел Чарли» показала лицо без макияжа

Дрю Бэрримор снялась без макияжа и фильтров
Дрю Бэрримор показала себя без макияжа
Дрю Бэрримор показала себя без макияжа

Звезда фильма «Ангелы Чарли», актриса Дрю Бэрримор, показала лицо без макияжа. Снимком она поделилась в соцсетях.

49-летняя актриса снялась без макияжа и фильтров. В кадре Бэрримор собирала вещи перед поездкой на мероприятие бренда Wanderlust, которое пройдет в Сиднее. Поклонники остались в восторге от естественной красоты звезды и назвали ее «неземной».

В конце августа прошлого года Дрю Бэрримор была вынуждена покинуть запись интервью с певицей Рене Рэпп в Нью-Йорке из-за агрессии Бусто. Посетитель культурного центра 92NY на Манхэттене сначала позвал Бэрримор из аудитории по имени, и та поздоровалась с ним.

После этого мужчина начал приближаться к сцене, выкрикивая собственное имя. Он требовал, чтобы Бэрримор встретилась с ним.

Полицейские задержали Бусто, когда он интересовался домом актрисы на Лонг-Айленде. Известно, что мужчина прогуливался по улице, разыскивая дом актрисы. Позже он нашел его и ходил рядом, после чего его задержали правоохранители.

Ранее дочь Дрю Бэрримор упрекнула актрису за съемку для Playboy.

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