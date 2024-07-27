Племянница Мордюковой объяснила скандал вокруг могилы звезды

Юлия Харламова, племянница актрисы Нонны Мордюковой, объяснила скандал вокруг могилы советской звезды. Об этом пишет mk.ru.
Сестры Мордюковой и матери Харламовой, Татьяны, не стало 25 июля. По словам Юлии Харламовой, сестра Ирина отказала ей в прощании с матерью и хочет по-своему распорядиться прахом женщины.
Она планирует упокоить мать в могиле звездной родственницы. Но Харламова считает это недопустимым и настаивает на отдельной могиле.
«Кстати, сестра демонстрирует мне накарябанные на листочках якобы рукой матери стихийные завещания — наподобие писем. Я послала их своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник. Она сказала, что это все ерунда: они не имеют никакой силы», — делится Юлия Харламова.
Женщина утверждает, что при жизни мать была против этих планов. Сейчас Харламова собирает документы, чтобы добиться справедливого, на ее взгляд, решения.
Когда не стало другой сестры Мордюковой, Натальи, в семье также разгорелся скандал, но из-за многомиллионного наследства.