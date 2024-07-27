Племянница Мордюковой объяснила скандал вокруг могилы звезды

Нонна Мордюкова | Источник: PersonaStars

Юлия Харламова, племянница актрисы Нонны Мордюковой, объяснила скандал вокруг могилы советской звезды. Об этом пишет mk.ru.

Сестры Мордюковой и матери Харламовой, Татьяны, не стало 25 июля. По словам Юлии Харламовой, сестра Ирина отказала ей в прощании с матерью и хочет по-своему распорядиться прахом женщины.

Она планирует упокоить мать в могиле звездной родственницы. Но Харламова считает это недопустимым и настаивает на отдельной могиле.

«Кстати, сестра демонстрирует мне накарябанные на листочках якобы рукой матери стихийные завещания — наподобие писем. Я послала их своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник. Она сказала, что это все ерунда: они не имеют никакой силы», — делится Юлия Харламова.

Женщина утверждает, что при жизни мать была против этих планов. Сейчас Харламова собирает документы, чтобы добиться справедливого, на ее взгляд, решения.