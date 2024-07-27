Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 июля 2024, новость

Племянница Мордюковой объяснила скандал вокруг могилы звезды

Юлия Харламова против того, чтобы ее мать, сестру Нонны Мордюковой, упокоили в могиле актрисы
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова | Источник: PersonaStars

Юлия Харламова, племянница актрисы Нонны Мордюковой, объяснила скандал вокруг могилы советской звезды. Об этом пишет mk.ru.

Сестры Мордюковой и матери Харламовой, Татьяны, не стало 25 июля. По словам Юлии Харламовой, сестра Ирина отказала ей в прощании с матерью и хочет по-своему распорядиться прахом женщины.

Она планирует упокоить мать в могиле звездной родственницы. Но Харламова считает это недопустимым и настаивает на отдельной могиле.

«Кстати, сестра демонстрирует мне накарябанные на листочках якобы рукой матери стихийные завещания — наподобие писем. Я послала их своему адвокату Юлии Вербицкой-Линник. Она сказала, что это все ерунда: они не имеют никакой силы», — делится Юлия Харламова.

Женщина утверждает, что при жизни мать была против этих планов. Сейчас Харламова собирает документы, чтобы добиться справедливого, на ее взгляд, решения.

Когда не стало другой сестры Мордюковой, Натальи, в семье также разгорелся скандал, но из-за многомиллионного наследства.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Нонна Мордюкова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь