Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Марушев

Александр Марушев, кадр из сериала «Тверская»

Актер Александр Марушев, известный в том числе по роли второго плана в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил его коллега Владимир Сухов в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева», — написал Сухов.

Артист не уточнил причину смерти. При этом в публикации также уточняется, что прощание с актером состоится в Самаре 28 июля в 10.00.

Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а после работал в театре «СамАрт» и Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького. С 2000 года начал сниматься в кино.