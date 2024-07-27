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27 июля 2024, новость

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Марушев

Александр Марушев умер в 58 лет
Александр Марушев, кадр из сериала «Тверская»
Александр Марушев, кадр из сериала «Тверская»

Актер Александр Марушев, известный в том числе по роли второго плана в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил его коллега Владимир Сухов в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева», — написал Сухов.

Артист не уточнил причину смерти. При этом в публикации также уточняется, что прощание с актером состоится в Самаре 28 июля в 10.00.

Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а после работал в театре «СамАрт» и Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького. С 2000 года начал сниматься в кино.

Марушев также известен по ролям в сериалах и фильмах: «Солнцепек», «Тайны следствия», «Агент особого назначения», «Мажор», «Легенда о Коловрате», «Игра на выживание», «Тульский-Токарев».

До этого стало известно о смерти российского актера и театрального режиссера Владимира Королева. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет.

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