Дом Кевина Спейси ушел с молотка дешевле, чем купил его актер

Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

Дом Кевина Спейси в штате Мэриленд продан за 3,24 миллиона долларов — эта сумма меньше, чем та, за которую актер приобрел особняк в 2017 году. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Дом актера Кевина Спейси на набережной был продан за 3,24 миллиона долларов на открытом аукционе в четверг рядом с окружным судом Балтимора», — сообщили в эфире.

Уточняется, что дом площадью 84 кв. м был продан менее чем за десять минут после размещения. При этом новому владельцу пришлось внести залог в размере 100 тысяч долларов — теперь, по закону штата, окружной суд должен проверить и одобрить эту сделку.

В 2017 году компания, связанная со Спейси, приобрела этот дом за 5,65 миллионов долларов.

До этого актер Кевин Спейси приехал в Ереван ради участия в качестве почетного гостя на кинофестивале «Золотой абрикос».