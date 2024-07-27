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27 июля 2024, новость

Дом Кевина Спейси ушел с молотка дешевле, чем купил его актер

Дом Кевина Спейси в штате Мэриленд продан за 3,24 миллиона долларов
Кевин Спейси
Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

Дом Кевина Спейси в штате Мэриленд продан за 3,24 миллиона долларов — эта сумма меньше, чем та, за которую актер приобрел особняк в 2017 году. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Дом актера Кевина Спейси на набережной был продан за 3,24 миллиона долларов на открытом аукционе в четверг рядом с окружным судом Балтимора», — сообщили в эфире.

Уточняется, что дом площадью 84 кв. м был продан менее чем за десять минут после размещения. При этом новому владельцу пришлось внести залог в размере 100 тысяч долларов — теперь, по закону штата, окружной суд должен проверить и одобрить эту сделку.

В 2017 году компания, связанная со Спейси, приобрела этот дом за 5,65 миллионов долларов.

До этого актер Кевин Спейси приехал в Ереван ради участия в качестве почетного гостя на кинофестивале «Золотой абрикос».

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

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