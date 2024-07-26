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26 июля 2024, новость

Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности

Актриса появилась в облегающем платье с округлившимся животом

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс спровоцировала слухи о своей беременности. Об этом сообщает Page Six.

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Журналисты обратили внимание на новый клип ее жениха, рэпера Колсона Бейкера, более известного как Machine Gun Kelly. В видео 38-летняя знаменитость появилась в облегающем платье длины мини с округлившимся животом.

В апреле Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с женихом. В разговоре с журналистами на фестивале Coachella актриса дала одиноким женщинам несколько советов. Она рекомендовала им развивать навыки, найти свое хобби и не тратить время на мужчин.

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