Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс спровоцировала слухи о своей беременности. Об этом сообщает Page Six.

Журналисты обратили внимание на новый клип ее жениха, рэпера Колсона Бейкера, более известного как Machine Gun Kelly. В видео 38-летняя знаменитость появилась в облегающем платье длины мини с округлившимся животом.

В апреле Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с женихом. В разговоре с журналистами на фестивале Coachella актриса дала одиноким женщинам несколько советов. Она рекомендовала им развивать навыки, найти свое хобби и не тратить время на мужчин.