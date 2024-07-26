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26 июля 2024, новость

Dead Blonde рассказала, как ее песня попала в британский сериал

Российская певица призналась, что была в шоке, когда услышала свой хит «Мальчик на девятке» в одной из серий
Dead Blonde (фото: VK)
Dead Blonde (фото: VK)

Российская рейв-исполнительница Dead Blonde (Арина Буланова, настоящее имя Арина Мурашева) в интервью в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

Она рассказала, как ее хит «Мальчик на девятке» попал в сериал BBC «Убивая Еву» о британской разведчице Еве Поластри, которой поручено выследить психопатку-маньячку Вилланель. Появление песни в одной из серий стало для нее сюрпризом.

«Вначале я испытала шок, а потом узнала, что за это мне еще и хорошо заплатили. Но, если честно, я думаю, что моя песня не заслуживала таких денег. Мне было бы достаточно, если бы она появилась там бесплатно. Да что говорить — я бы сама им приплатила, чтобы там засветиться», — пошутила Dead Blonde.

Певица предположила, что кто-то из звукорежиссеров сериала — русскоязычный.

«Почему-то они выбрали мою песню и сделали предложение нашему лейблу. Он его принял и выставил гонорар», — заключила она.

Напомним, сериал «Убивая Еву» выходил с 2018 по 2022 год. Главные роли в сериале — наемную убийцу Вилланелль, страдающую психическим расстройством, и охотящуюся на нее сотрудницу службы безопасности по имени Ева — исполнили Джоди Комер и Сандра О.

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