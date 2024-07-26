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26 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: историческая мелодрама от классика датского кино

Сегодня в рубрике – «Поцелуй», красивая и меланхоличная ретро-драма по роману Стефана Цвейга

Дания, 1914 год. Молодой лейтенант-кавалерист Антон наносит визит своему соседу-барону и знакомится с его прелестной дочерью Эдит. Юная девушка упала с лошади и теперь прикована к инвалидному креслу. Очарованная статным офицером, Эдит мгновенно влюбляется в него, а тот, движимый порывом сострадания и доброты, зачем-то обещает жениться на ней.

Но в конце концов малодушие и страх осуждения со стороны общества толкает Антона на предательство. Благие намерения оборачиваются катастрофическими последствиями.

Режиссером фильма «Поцелуй» выступил классик датского кино Билле Аугуст, лауреат «Оскара» и двух «Золотых пальмовых ветвей». В основу картины положен роман Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», а действие перенесено из Австро-Венгрии в пасторальные датские пейзажи.

В приглушенных нежных красках сельской Дании разворачивается драма героя из поколения, потерянного между двумя мировыми войнами. Непревзойденный мастер академичного погружения в историю, Аугуст тщательно воссоздает мир, окутанный тревогой и неумолимо надвигающейся трагедией.

Поцелуй
2022/Дания18+драмамелодрама
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