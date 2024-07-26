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26 июля 2024, новость

В соцсетях обсуждают изменившуюся внешность Тома Харди

46-летнего актера раскритиковали за лысину

Британского актера Тома Харди засняли на прогулке в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летний актер был одет в облегающую белую футболку, оверсайз-джинсы с принтом черепов. Образ завершили черные кроссовки Nike Air Jordan и очки с прозрачными линзами. Однако внимание поклонников привлекла внешность актера. По их мнению, он сильно постарел.

«Лысеет наш старик», «Он выглядит неряшливо. Что в нем такого привлекательного?», «К сожалению, он лысеет», «Теперь он выглядит старым», — написали они.

С 1999 по 2004 год Харди был женат на продюсере Саре Уорд. А с 2005 по 2009 год он состоял в отношениях с Рэйчел Спид, от которой у него есть сын Луи.

На съемках мини-сериала «Грозовой перевал» в 2009 году он встретил актрису Шарлотту Райли. В июле 2014 года пара поженилась. У них растут двое детей.

Особую популярность актер получил за фильмы «Самый пьяный округ в мире», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Веном» и «Острые козырьки».

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