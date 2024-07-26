В соцсетях обсуждают изменившуюся внешность Тома Харди

Британского актера Тома Харди засняли на прогулке в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летний актер был одет в облегающую белую футболку, оверсайз-джинсы с принтом черепов. Образ завершили черные кроссовки Nike Air Jordan и очки с прозрачными линзами. Однако внимание поклонников привлекла внешность актера. По их мнению, он сильно постарел.

«Лысеет наш старик», «Он выглядит неряшливо. Что в нем такого привлекательного?», «К сожалению, он лысеет», «Теперь он выглядит старым», — написали они.

С 1999 по 2004 год Харди был женат на продюсере Саре Уорд. А с 2005 по 2009 год он состоял в отношениях с Рэйчел Спид, от которой у него есть сын Луи.