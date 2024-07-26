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26 июля 2024, новость

Стало известно о планах Аффлека отпраздновать развод с Лопез

Как сообщают СМИ, артист хочет устроить большую вечеринку в честь этого события с друзьями и семьей
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек | Источник: Legion-Media.ru

Актер Бен Аффлек планирует устроить большую вечеринку в честь развода с певицей Дженнифер Лопез. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

По словам собеседника издания, артист хочет устроить празднование с друзьями и семьей.

«Бен просто хочет отвлечься от всего и снова наслаждаться жизнью, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он думает о том, чтобы устроить большую вечеринку у себя дома в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там у него и Джей Ло была большая свадьба», — отметил источник.

Инсайдер поделился, что в качестве другого места проведения мероприятия Аффлек рассматривает Лас-Вегас, где пара официально поженилась.

«Неважно, где он выберет провести эту вечеринку, даже если это будет место, никак не связанное с его браком, например, Мексика, это будет обидно для Джей Ло, потому что это будет расценено как его празднование побега из их отношений», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек заинтересованы в восстановлении отношений. Отмечалось, что пара больше «не находится на грани разрыва».

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