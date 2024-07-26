Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 июля 2024, новость

Звезда «Папиных дочек» показала фигуру в крошечном бикини

Актриса Мирослава Карпович снялась в купальнике на Мальдивах
Мирослава Карпович на Мальдивах
Мирослава Карпович на Мальдивах

Звезда сериала «Папины дочки», актриса театра и кино Мирослава Карпович опубликовала редкое фото в купальнике. Снимками она поделилась в соцсетях.

Мирослава Карпович позировала в пестром крошечном бикини. Актриса распустила волосы и предпочла отказаться от макияжа. Она также показала номер отеля с личным бассейном и завтраком на подносе на воде.

Актриса стала известна после того, как снялась в сериале «Папины дочки». В 2023 году проект вернулся на СТС. В сериале «Папины дочки. Новые», стартовавшем в 2023 году, Карпович вновь появилась в образе Марии Васнецовой.

О личной жизни актрисы известно немногое. В 2020 году СМИ писали, что она встречалась с актером Павлом Прилучным, однако он опроверг эту информацию в интервью Надежде Стрелец.

Съемки продолжения сериала «Папины дочки» стартовали в январе 2023 года. К своим ролям, помимо Карпович, вернулись Филипп Бледный, Нонна Гришаева, Лиза АрзамасоваАнастасия СиваеваЕкатерина Старшова. Также к актерскому составу присоединились Виталия КорниенкоЕва СмирноваПолина Айнутдинова и Полина Денисова. В апреле этого года на экраны вышел второй сезон.

Ранее Мирослава Карпович показала редкое фото с матерью.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Папины дочки
Папины дочки. Новые
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Плохая обезьяна»
Плохая обезьяна
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Совершенный незнакомец
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Стрелок»
Стрелок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь