Звезда «Папиных дочек» показала фигуру в крошечном бикини

Мирослава Карпович на Мальдивах

Звезда сериала «Папины дочки», актриса театра и кино Мирослава Карпович опубликовала редкое фото в купальнике. Снимками она поделилась в соцсетях.

Мирослава Карпович позировала в пестром крошечном бикини. Актриса распустила волосы и предпочла отказаться от макияжа. Она также показала номер отеля с личным бассейном и завтраком на подносе на воде.

Актриса стала известна после того, как снялась в сериале «Папины дочки». В 2023 году проект вернулся на СТС. В сериале «Папины дочки. Новые», стартовавшем в 2023 году, Карпович вновь появилась в образе Марии Васнецовой.

О личной жизни актрисы известно немногое. В 2020 году СМИ писали, что она встречалась с актером Павлом Прилучным, однако он опроверг эту информацию в интервью Надежде Стрелец.