Звезда «Папиных дочек» показала фигуру в крошечном бикини

Звезда сериала «Папины дочки», актриса театра и кино Мирослава Карпович опубликовала редкое фото в купальнике. Снимками она поделилась в соцсетях.
Мирослава Карпович позировала в пестром крошечном бикини. Актриса распустила волосы и предпочла отказаться от макияжа. Она также показала номер отеля с личным бассейном и завтраком на подносе на воде.
Актриса стала известна после того, как снялась в сериале «Папины дочки». В 2023 году проект вернулся на СТС. В сериале «Папины дочки. Новые», стартовавшем в 2023 году, Карпович вновь появилась в образе Марии Васнецовой.
О личной жизни актрисы известно немногое. В 2020 году СМИ писали, что она встречалась с актером Павлом Прилучным, однако он опроверг эту информацию в интервью Надежде Стрелец.
Съемки продолжения сериала «Папины дочки» стартовали в январе 2023 года. К своим ролям, помимо Карпович, вернулись Филипп Бледный, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова. Также к актерскому составу присоединились Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова. В апреле этого года на экраны вышел второй сезон.
Ранее Мирослава Карпович показала редкое фото с матерью.