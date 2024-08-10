Инфантилизм и аутизм: как сериал «Она такая классная» говорит с нами о важном

О чем сериал «Она такая классная»
Если бы слово «безответственность» было человеком, оно выглядело бы как Артем Соломатин (Денис Прытков): ему 27, он живет с мамой, вместо работы играет в баскетбол во дворе, а деньги, отложенные его девушкой на съемную квартиру, тратит на концерт любимой группы. Чтобы хоть немного поправить свое финансовое положение, Артем вызывается присмотреть за 18-летним соседом Леней (Лев Зулькарнаев) — юношей с атипичным аутизмом, маме которого нужно срочно уехать.
Но вот незадача: Леня находит в интернете фильм для взрослых, влюбляется в актрису Алексу Люкс и заставляет Артема ехать к ней в Петербург. В это же время соседские бездельники Рома и Егор (Евгений Егоров и Валерий Степанов) попадают в передрягу и решают слинять из города. Так четыре парня в одном хиппи-фургончике сбегают из Екатеринбурга подальше от своих проблем.
Зачем смотреть
«Она такая классная» — бодрое, ироничное, но отнюдь не легкомысленное роуд-драмеди, в котором по бескрайней России с ветерком несется целый фургончик острых социальных проблем. Самая очевидная — изолированная жизнь «особенных» людей. Кинематограф подкрепляет искаженные представления общества об аутистах как о тихих безэмоциональных гениях, из-за чего люди с РАС, не похожие на «человека дождя», сталкиваются с невежеством, нетерпимостью и агрессией и, как Леня, помнят: всегда есть опасность, что могут побить. В отличие от персонажа Дастина Хоффмана, герой Льва Зулькарнаева — активный, шумный, говорливый. Одним словом, неудобный — такой, какими тоже часто бывают люди с аутизмом. Он утомляет, раздражает своих попутчиков и на пустом месте создает миллион проблем, двигающих сюжет все ближе к комичному абсурду и полной неразберихе.
Еще более настоящей смотрится его мудрая мама Анна (Екатерина Федулова) — тревожная, суетливая и выгоревшая дотла. Такая, какими тоже часто бывают родители людей с аутизмом. Анна растит Леню без мужа, и не она одна: дисфункциональная отцовская фигура — это вторая тематическая глыба сериала.
У персонажей есть смутное представление о нормальной семье, которая подбодрит и поддержит, но все оказывается не так просто: уставшие матери здесь напоминают скорее собственные тени, а отцы не способны положить еду себе в тарелку, жалуются на рис по 70 рублей по акции, выглядят угрожающе или вовсе отсутствуют. Они инфантильны, как и их сыновья, но всегда готовы разглагольствовать о бунте против системы и открывать чакры души с помощью грибных настоек. Но если Леня не может повзрослеть и взять на себя ответственность в силу физиологических особенностей, то для остальных это вопрос выбора. Впрочем, связанные с этим выбором последствия, при всей их серьезности, ненавязчиво и органично вплетаются в сюжет и становятся сочной основой для комедии.
Подшучивая над героями и их многогранной несостоятельностью, авторы довольно ловко выписывают портрет современного мужчины. А благодаря блестящему актерскому составу, работающему с образами так, что не придраться, этот портрет дополняется еле заметными штрихами — отсылками к различным российским сериалам, поднимающим схожие вопросы.
Почему можно не смотреть
За полтора месяца до премьеры режиссер сериала «Она такая классная» Александр Домогаров-мл. снял свое имя с титров на этапе монтажа. Еще один отец, отказавшийся от своего «ребенка», — сравнение, напрашивающееся само собой. Мы не знаем, какие «творческие разногласия» повлияли на это решение, но ощущение, что проект получится немного не таким, как задумывался, действительно есть.
А получился он с множеством «но». Трогательным и динамичным, но не особенно смешным и местами сумбурным. С живыми, объемными героями, но карикатурными «злодеями». С правильным и отрезвляющим посылом, но грубоватой, бьющей в лоб моралью. А главное — сериал кричит о реальных проблемах людей с аутизмом в России, но, почему-то, предлагает преимущественно агрессивные способы борьбы с ними.