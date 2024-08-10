Инфантилизм и аутизм: как сериал «Она такая классная» говорит с нами о важном

У персонажей есть смутное представление о нормальной семье, которая подбодрит и поддержит, но все оказывается не так просто: уставшие матери здесь напоминают скорее собственные тени, а отцы не способны положить еду себе в тарелку, жалуются на рис по 70 рублей по акции, выглядят угрожающе или вовсе отсутствуют. Они инфантильны, как и их сыновья, но всегда готовы разглагольствовать о бунте против системы и открывать чакры души с помощью грибных настоек. Но если Леня не может повзрослеть и взять на себя ответственность в силу физиологических особенностей, то для остальных это вопрос выбора. Впрочем, связанные с этим выбором последствия, при всей их серьезности, ненавязчиво и органично вплетаются в сюжет и становятся сочной основой для комедии.