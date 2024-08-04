Топ-5 мировых киноновинок: от «Дэдпула и Росомахи» до комедии с Йоханссон

«Дэдпул и Росомаха»
Отложив маску циничного наемника куда подальше, Уэйд Уилсон уж было совсем заскучал на гражданке, пока внезапная опасность, угрожающая самой киновселенной Marvel, не заставляет его вернуться в седло. Управление временными изменениями вербует Дэдпула для сверхважной миссии — спасти мир. И без помощи легендарного Росомахи из параллельной вселенной обойтись нельзя.
Не стоит сомневаться, что долгожданный кроссовер, соединивший линии самого остроумного и самого сексапильного из мутантов, пойдет на кассовые рекорды — критики уже называют его лучшим, что случилось с Marvel за последние годы. «Дэдпул и Росомаха» ожидаемо напичкан метаиронией, гэгами, массой камео и фансервисом, а за искрометный броманс Райана Рейнольдса и Хью Джекмана фильму можно простить хаотичное повествование и набившую оскомину игру в мультивселенные.
«Покажи мне Луну»
В 1969 году в NASA готовятся к важнейшему историческому событию — первому полету человека на Луну. Но что если все пойдет не так, и миссию постигнет неудача? Как Америка будет выглядеть в глазах всего мира? Правительство решает подстраховаться и сделать постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны — на случай, если экипаж «Аполлона-11» все-таки не долетит до спутника. Руководит всей пиар-стратегией обворожительная и хваткая Келли Джонс, которой нет равных в мире маркетинга.
Иронично обыгрывая одну из самых популярных теорий заговора о «срежиссированной» лунной миссии, авторы фильма «Покажи мне Луну» создают ностальгическую реконструкцию шестидесятых, упиваясь их неповторимым стилем. Под соусом соревновательного духа эпохи космической гонки скрывается уютный ромком с великолепным дуэтом Скарлетт Йоханссон и Ченнинга Татума — последнего, впрочем, затмевает неземная харизма Вуди Харрельсона в роли обаятельного гада.
«Смерч 2»
Охотница за штормами, а ныне исследовательница природы катаклизмов Кейт Купер завязала со своим опасным хобби после того, как встреча с торнадо едва не лишила ее жизни. Но однажды друг уговаривает ее вернуться в поля, чтобы испытать инновационную систему отслеживания штормов. А вскоре Кейт знакомится с Тайлером Оуэнсом — звездой соцсетей, развлекающим подписчиков покорением бушующей стихии.
Ремейк одного из самых кассовых фильмов-катастроф 1990-х доверили снимать режиссеру тихой инди-драмы «Минари» Ли Айзеку Чуну, и, кажется, со столь неожиданным решением студия Стивена Спилберга не прогадала. Взяв за основу формулу успеха первого фильма, не потерявшего своего зрелищного шарма и сегодня, «Смерч 2» сносит зрителей ураганом отменной графики.
Главным героям при этом удается крепко держаться на ногах — Глен Пауэлл продолжает наращивать свой звездный статус после нашумевших «Я не киллер» и «Кто угодно, кроме тебя», а вышедшая из «Нормальных людей» Дэйзи Эдгар-Джонс все так же очаровательно задумчива. Жаль только, что для головокружительной романтики между ними в фильме места не нашлось.
«Мой шпион: Вечный город»
Брутальный Дэйв Батиста и подросшая Хлоя Коулмэн возвращаются в сиквеле семейной экшен-комедии «Мой шпион», в которой агента ЦРУ Джей Джея и не по годам сообразительную девочку Софи ждут новые драйвовые приключения — на этот раз в божественно прекрасном Риме.
В фильме «Мой шпион: Вечный город» герои оказываются в эпицентре международного террористического заговора, направленного персонально на главу ЦРУ и его сына Коллина — лучшего друга Софи. Джей Джею придется отложить осмотр итальянских достопримечательностей и вновь объединиться со школьницей для решения неотложной задачки.
«Зверь внутри»
Отчаянно пытаясь нащупать свой путь выхода из заложников одной роли, Кит Харингтон экспериментирует с авторскими драмами и триллерами — теперь настал черед и малобюджетного хоррора. «Зверь внутри» — игровой дебют британского документалиста Александра Дж. Фаррелла, красиво снятый в антуражных окрестностях средневекового замка Хэрвуд в Западном Йоркшире.
Лента рассказывает о семье 10-летней Уиллоу, которая живет с родителями в диких лесах Англии, вдали от всех. Со временем девочка начинает задаваться вопросом, почему же мама с папой так настойчиво избегают внешнего мира. И однажды решает проследить за родителями, отправившись вслед за ними в глубину леса. Так героиня узнает о страшной семейной тайне — ее отец по ночам превращается в ужасного монстра. А вскоре родовое проклятие настигает и саму Уиллоу.