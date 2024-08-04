Топ-5 мировых киноновинок: от «Дэдпула и Росомахи» до комедии с Йоханссон

В 1969 году в NASA готовятся к важнейшему историческому событию — первому полету человека на Луну. Но что если все пойдет не так, и миссию постигнет неудача? Как Америка будет выглядеть в глазах всего мира? Правительство решает подстраховаться и сделать постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны — на случай, если экипаж «Аполлона-11» все-таки не долетит до спутника. Руководит всей пиар-стратегией обворожительная и хваткая Келли Джонс, которой нет равных в мире маркетинга.